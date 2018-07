Mollema met stijve rug de Alpen in: 'Het wordt overleven'

Op dat terrein begint namelijk zijn Tour de France morgen echt, met de etappe van Annecy naar Le Grand Bornand. In die rit over 158,5 kilometer krijgt het peloton 35 klimkilometers voor de kiezen.



,,Ik had al een paar maanden geleden besloten dat ik de finale van deze etappe op de rustdag wilde zien. Wat ik nu heb verkend, mag er gerust zijn. Echt lastige beklimmingen. Die gaan zeker zorgen voor flinke verschuivingen in het klassement'', vertelde de Groningse kopman van Trek-Segafredo, dat liet weten volgend seizoen ook met een vrouwenploeg van de fietsfabrikant de weg op te gaan.



,,Ik heb rustig aan gedaan, want de onderbreking van de Tour vandaag komt me wel goed uit na de eerste negen dagen'', aldus Mollema. ,,Om eerlijk te zijn: ik heb me wel eens fitter gevoeld in deze fase. Door de val van gisteren in de rit naar Roubaix zit mijn rug nogal vast, dus dat is niet echt ideaal. Zeker op de fiets heb ik er last van, zodra ik ga staan of een sprintje moet trekken. We gaan het zien wat het morgen brengt. De komende dagen wordt het overleven.''



