Nederlandse sprintsters moeten het achter Lotte Kopecky doen met ereplaatsen in openingsrit Tour de France Femmes

Kopecky sprak al met vrienden over geel

De weken voor de Tour de France Femmes spookte de gele trui al vaak door het hoofd van Kopecky. De Belgische wielrenster maakte er grappen over tegen haar vrienden. ,,Het is ongelooflijk dat ik hem nu mag dragen”, sprak de renster van SD Worx na het succes.



,,Ik voelde dat ik wat over had. Maar ik verwachtte wel dat er iemand zou volgen. Dat gebeurde niet en toen ik alleen de top bereikte, wist ik dat het mogelijk was als ik in de afdaling mijn ‘power’ zou behouden”, vertelde Kopecky, dit jaar onder meer winnares van de Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen.



De ploeg had meerdere opties. ,,Als Lorena (Wiebes) mee zou zijn, zouden we met haar voor de massasprint gaan.” De Zuid-Hollandse kwam op de klim net tekort, sloot wel weer aan maar toen mikte het Nederlandse team uiteraard op de winst voor Kopecky. ,,Mooi dat ik het ook heb kunnen afmaken. Het wordt heel bijzonder dat ik in de gele trui mag rijden.”