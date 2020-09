Niemand kan Roglic volgen, ook Dumoulin niet

Door Daan Hakkenberg



Twee kilometer verder ligt de finishstreep al en sinds de weg omhoog loopt, is Primoz Roglic niet van de eerste rijen weggeweest. Nu besluit hij zich toch eventjes te laten zakken. Terwijl Wout van Aert vooraan de andere klassementsrenners naar adem doet happen, gaat Roglic polsen bij Tom Dumoulin. Kopmannen onder elkaar. ,,Hij wilde even kijken hoe ik was. Ik zei dat ik niet goed was, maar we zijn hier om de Tour te winnen. Niet om iedereen te vriend te houden. Ik was wel even bang dat ik eraf moest, maar gelukkig kon ik net aanhaken. Op dit moment is Primoz gewoon geweldig.’’