Nieuwe Tour-podcast: 'Bernal heeft grote toekomst bij Sky'

Renners moeten twee keer over M没r de Bretagne

12 juli Voor de derde keer in de geschiedenis van de Tour de France wordt vandaag de M没r de Bretagne beklommen, ook wel bekend als het Alpe d'Huez van Bretagne. De voorgaande keren gaf de 2 kilometer lange klim een duidelijk signaal over wie er later in de bergen zou gaan heersen. De Australi毛r Cadel Evans won er in 2011 de rit en later de Tour. Drie jaar geleden was de Fransman Alexis Vuillermoz verrassend de beste, met in zijn wiel de latere winnaar Chris Froome.