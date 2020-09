Nieuwenhuis na nieuw ploegsucces: ‘Echt perfect, kippenvel’

Team Sunweb kleurde de finale van de veertiende etappe met een spervuur van aanvallen. Eerst was het Tiesj Benoot die op de voorlaatste klim wegsprong. In de afdaling van het laatste klimmetje koos Marc Hirschi de aanval. De Zwitser, twee dagen eerder winnaar van de twaalfde etappe, werd net als Benoot teruggepakt. De derde aanval, van de Deen Søren Kragh Andersen, was wel raak.

,,Eigenlijk was het plan om vandaag in een vlucht mee te zitten, maar Bora liet niemand gaan”, zei Nieuwenhuis bij de NOS. ,,Toen hebben we de knop omgezet en zijn we er in de finale voor gegaan. Het maakte niet uit wie er zou winnen, als we maar zouden winnen. Søren timede dit gewoon perfect. Wij konden achter hem de boel nog een beetje afblokken. Weer champagne vanavond, lekker hoor.”