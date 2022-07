Nog een coronageval bij UAE: ploegbaas van Tadej Pogacar verlaat de Tour de France

Met video Dylan van Baarle dicht bij ritwinst in Tour de France: ‘Voor een zege heb je ook geluk nodig’

Dylan van Baarle ging de bergetappe van dinsdag in de Tour de France in met als doel deze te winnen. Samen met zijn teamgenoot Filippo Ganna bij Ineos Grenadiers moest hij in de ontsnapping zitten en dat lukte, zei hij bij de NOS. ,,Voor een zege heb je ook geluk nodig en de juiste benen. Vandaag had ik die, maar ik heb helaas niet kunnen winnen.” Uiteindelijk eindigde de 30-jarige Nederlander als vijfde in de rit die de Deen Magnus Cort won.

12 juli