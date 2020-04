Officieel: start Tour de France verschoven naar 29 augustus, Giro en Vuelta na de WK

Het parkoers blijft grotendeels hetzelfde. Er wordt gewoon gestart in Nice en de finish zal, zoals altijd, in Parijs zijn. ,,Alleen in de grote steden zullen er misschien wat aanpassingen komen”, zo laat koersdirecteur Christian Prudhomme weten.

Al lang werd gesproken over verplaatsing van de Tour. De Franse president Emmanuel Macron meldde op Tweede Paasdag dat vanwege het coronavirus grote publieksevenementen in zijn land pas op z’n vroegst half juli weer mogelijk zijn. Daarna moest de organisatie zich volop storten op verplaatsing, omdat Prudhomme een Tour achter 'gesloten deuren’ uitsloot.

De Tour komt met zijn nieuwe data wel in het vaarwater van de WK wielrennen die op 20 september beginnen met de tijdrit voor de mannen en duren tot 27 september. Na de WK vindt de Giro plaats, gevolgd door de Vuelta, zo meldt de UCI.

,,Een grote eerste stap is vandaag genomen”, legt UCI-directeur David Lappartient uit. ,,We hebben nog werk te doen om een volledig herziene UCI-kalender voor het kalenderjaar 2020 af te ronden. We hebben nu het kader neergezet waarmee de fundamentele rechten van renners en het personeel gewaarborgd worden, terwijl de nodige maatregelen worden genomen door teams om de crisis te overleven. Samen slagen we erin deze crisis te doorstaan en de wielersport na Covid-19 weer op te bouwen.”

De UCI maakt ook bekend dat alle vijf Monumenten dit seizoen nog gehouden worden. Het gaat om Milaan - San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Die data staan nog niet vast.

Vuelta

De Ronde van Spanje zou oorspronkelijk in augustus gehouden worden en zou starten in Utrecht, waarna de eerste drie etappes door Nederland zouden gaan. Wanneer de ronde nu precies gehouden wordt is nog onbekend, maar deze volgt pas ná de Giro, die na het WK wielrennen gepland staat. Dat zou betekenen dat deze pas in november verreden kan worden.

,,Natuurlijk is dit even iets wat we moeten verwerken. Wij waren er klaar voor om in het weekend van 14, 15 en 16 augustus een groot feest te vieren in de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Maar de coronacrisis heeft de hele sportwereld deze zomer op zijn kop gezet en dit treft ons nu ook. We zijn niet het enige sportevenement dat verschoven wordt of mogelijk verschoven wordt”, reageert Martijn van Hulsteijn, die als projectdirecteur de start van de Vuelta organiseert en die in 2015 al betrokken bij de start van de Tour in Utrecht.

,,Een concrete datum is er echter niet, dus wat dat betreft moeten we nog even afwachten. Zodra we een nieuwe datum krijgen, zullen we de consequenties hiervan moeten onderzoeken. Dit betekent dat we samen met de startsteden Utrecht, Den Bosch en Breda en de provincies Noord-Brabant en Utrecht zullen bespreken welke mogelijkheden er liggen. Maar ook voor de 31 andere doorkomstgemeenten moet dit kunnen en voor alle andere betrokkenen. Er spelen ontzettend veel factoren mee in zo’n onderzoek. Welke andere evenementen zijn er op dat moment, hoeveel politie-inzet is er beschikbaar... En bij een evenement dat op de openbare weg plaatsvindt, zoals de Vuelta, is het ook van belang te onderzoeken welke infrastructurele werken gaande zijn.”