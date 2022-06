Ook Jumbo-Visma vlak voor Tour getroffen door corona: ‘Dit geeft stress’

Corona heeft opnieuw toegeslagen in het wielerpeloton. Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma is vlak voor vertrek richting de Tour de France positief getest en zal de ploeg voorlopig vanuit huis bijstaan. Het maakt de aanloop naar de belangrijkste wedstrijd van het jaar stressvoller dan nodig is voor de Nederlandse formatie.

,,Helaas heeft COVID mij nu ook te pakken gekregen”, zegt de 43-jarige Zeeman in een verklaring. ,,Dat rest mij geen andere keus dan de ploeg deze Tour de France vanachter de computer aan te sturen, tot ik volledig hersteld ben. Hopelijk kan ik me daarna snel weer bij de ploeg voegen.”



De positieve test van Zeeman komt op een ongelukkig moment. Vrijdag is het ‘Grand Depart’ van de Tour de France in Kopenhagen. Jumbo-Visma heeft grote plannen met deze Ronde van Frankrijk. Met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard mikt de Nederlandse ploeg op de eindzege, terwijl Wout van Aert van de groene trui zijn hoofddoel heeft gemaakt.



,,Dit brengt ons stress, want je weet niet wat er gaat gebeuren”, zegt ploegleider Grischa Niermann op de persconferentie van Jumbo-Visma. ,,Ik zag Merijn twee weken geleden voor het laatst, dus wat dat betreft heb ik geen zorgen. Bovendien zijn we allemaal negatief getest voordat we naar Kopenhagen afreisden.”

,,COVID is er nog altijd, zoals we weten”, voegt Roglic daaraan toe. ,,Gelukkig ben ik zelf negatief getest, en laten we hopen dat dit voor iedereen zo blijft. Zolang ons aan de maatregelen houden, is de rest niet in onze handen. Het belangrijkste voor mij is dat ik me gezond voel. Voor de rest ga ik me er niet te veel zorgen over maken.”

Zeeman is niet de eerste die kort voor aanvang van de Tour de France positief test. Gisteren werd bekend dat Quick Step-Alpha Vinyl-knecht Tim Declercq wegens corona niet zal starten. De Belgische helper van Fabio Jakobsen liep eerder dit jaar al eens corona op. Hij hield daar een ontsteking van het hartzakje aan over en miste een groot deel van de klassiekers.

,,Het is natuurlijk altijd mogelijk dat iemand van onze ploeg tijdens de Tour positief test, en dat het dan in één klap over is”, is Niermann realistisch. ,,Maar we doen er alles aan om dat te voorkomen, door middel van testen, afstand houden en het dragen van maskers. Ondanks alles kijk ik nog altijd uit naar de Tour. We hebben grote doelen”



De Tour de France begint aanstaande vrijdag met een tijdrit door Kopenhagen en duurt tot en met 24 juli. Jumbo-Visma start, naast speerpunten Roglic, Vingegaard en Van Aert, met Steven Kruijswijk, Christophe Laporte, Sepp Kuss, Nathan Van Hooydonck en Tiesj Benoot.

