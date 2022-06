Ook ploeg Tadej Pogacar krijgt dreun van corona en mist belangrijke helper in eerste week

Het afzeggen van Trentin moet als een dreun voelen voor Pogacar. De 32-jarige Italiaan won in het verleden drie ritten in de Tour en ging mee als belangrijke schakel in de eerste Tour-week. Daarin liggen namelijk - met name in Denemarken - waaiers op de loer en als klap op de vuurpijl staan er in de vijfde rit flink wat kasseistroken op het menu. In beide onderdelen had Trentin als eerste luitenant van Pogacar moeten fungeren.



Het is maar de vraag of Hirschi die rol kan vervullen, want de Zwitser heeft veel minder ervaring met dit ‘Vlaamse werk’, zoals kasseien en waaiers ook wel genoemd worden. Daarnaast zal bij kopman Pogacar toch ook de vrees leven van een besmetting, nu het coronavirus zo in zijn nabijheid is opgedoken.