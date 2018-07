Parijs is nog ver voor klassementsleider Frank Smits

Kruijswijk vermoeid en teleurge­steld aan start voor nieuwe rit

14:14 Steven Kruijswijk is nog niet helemaal hersteld van de zware inspanning die hij gisteren in de Tour de France leverde. De Nederlandse kopman van LottoNL-Jumbo ging er in de zware bergrit naar Alpe d'Huez 70 kilometer voor het einde solo vandoor. Ritwinst zat er net niet in voor Kruijswijk.