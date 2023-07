Peloton komt te laat: ploeggenoot Van Vleuten sprint na vroege aanval naar ritzege in Tour de France Femmes

Zeven maanden voorberei­ding en 100 gram bespaard waar je het nooit zou durven vermoeden: het geheim achter de tijdrit van Vingegaard

De tijdrit van Jonas Vingegaard in deze Tour is een van de beste ooit. Elk succes heeft zijn vaders en bij deze is Mathieu Heijboer (41) er zéker een van. De Head of Performance van Jumbo-Visma was speciaal voor de tijdrit overgevlogen naar de Franse Alpen en probeert het grote verschil te verklaren. ,,Al in december hadden we berekend dat Jonas niet zou wisselen.”