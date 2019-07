Pijnlijke schouder hindert Groenewegen: ‘Het wordt vandaag even afzien’

,,Die schaafwonden gaan wel, het zijn gewoon oppervlakkige schaafwonden’’, zegt Dylan Groenewegen, die na een nachtje slapen met zijn verwondingen nog wel klaagt over een pijnlijke schouder en een stijve heup. ,,Het wordt vandaag even afzien, en het zal morgen ook niet leuk worden. Maar hopelijk is het die dag daarna, met een sprintetappe, weer in orde.’’

Ploegleider Merijn Zeeman: ,,Het worden twee heel lastige dagen Voor Dylan. Het wordt vandaag sowieso overleven in de ploegentijdrit.” Zeeman denkt ook dat Groenewegen mentaal een flinke te verwerken heeft gekregen. ,,Geel voor in de eerste etappe was een supergroot doel. Aan de andere kant hebben we vrijdag nog gezegd: dit is een koers over drie weken. Geel zou een fantastische bonus zijn geweest, maar als hij er deze weken gewoon één wint is de blijdschap ook maximaal.”



Maar, eerlijk is eerlijk, benadrukte Zeeman. ,,Hij zal echt vandaag veel pijn hebben. We zullen niet veel aan hem hebben. Die moet er vandaag echt doorgetrokken worden. Geen lange beurten op kop.”