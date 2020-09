Podcast | Etappe 11: ‘Het wordt een saaaaaaaaaie dag’

Bernal en Pogacar trappen Roglic op de hielen

8 september Primoz Roglic (30) draagt vandaag voor het eerst in zijn leven de gele trui. Over een kleine twee weken wil hij dat shirt dragen op het podium in Parijs. De Tourstart van Jumbo-Visma is erg succesvol, maar het gevaar voor het einddoel komt van de jeugd. Van Tadej Pogacar (21) en Egan Bernal (23).