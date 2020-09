Podcast | Etappe 12: ‘Wat is er aan de hánd met Sagan?’

Podcast | Etappe 11: ‘Het wordt een saaaaaaaaaie dag’

9 september Voorafgaand aan elke etappe van de Tour de France 2020 blikken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam vooruit op de rit van de dag. Wat staat de renners te wachten, waar valt de beslissing en wat gebeurt er in de top van het klassement? Vandaag heeft Thijs er weinig vertrouwen in dat er veel zal gebeuren tijdens deze klassieke sprintersrit. En als het dan sprinten wordt, wat is de kans dat Cees Bol een rol van betekenis kan spelen.