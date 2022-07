Podcast | Etappe 13 de Vooruitblik: 'Er hing een dikke wolk van ruften in de kamer'

Wout van Aert steelt ook na de etappe de show: ‘Rits mijn groene trui open, hij is voor jou’

De elfde etappe van de Ronde van Frankrijk was een waar spektakelstuk, maar ook na afloop van de rit viel er voor de fans nog veel te beleven op de Col du Granon. Een toeschouwer was de lekke band van zijn broertje aan het vervangen, toen plots ook Wout van Aert halt hield met een leegloper. De Belg mocht de fietspomp van een Engelsman gebruiken en schonk in ruil de groene trui die hij op het podium had ontvangen.

14 juli