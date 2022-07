Podcast | Etappe 13 Terugblik: ‘Dan sta je echt voor lul’

Met video Aanvals­lust wordt voor Magnus Cort Nielsen eindelijk beloond: ‘Mooier dan dit wordt het niet’

Hij gaf de eerste dagen in Denemarken de Tour de France al kleur, maar dinsdag werd Magnus Cort Nielsen eindelijk écht beloond voor zijn aanvalslust. Natuurlijk: het rijden in de bolletjestrui voor eigen publiek is mooi, maar een Touretappe in de Alpen winnen is misschien toch wel net iets mooier. ,,Het is echt ongelooflijk.”

12 juli