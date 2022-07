Podcast | Etappe 15 de Terugblik: ‘Wegvallen Roglic en Kruijswijk verandert de dynamiek van de race’

met video Steven Kruijswijk over spectacu­lai­re start met aanval Tadej Pogacar: ‘Het was alle hens aan dek’

,,Het ging heel hard in het begin”, zei Steven Kruijswijk na de spectaculaire veertiende etappe van de Tour de France met gevoel voor understatement. Talloze renners kozen direct na de start de aanval en zelfs Tadej Pogacar, nummer twee in de stand achter Kruijswijks ploeggenoot Jonas Vingegaard mengde zich in de debatten.

16 juli