Podcast | Etappe 16 de Terugblik: ‘Je kon het kippenvel zien in de hemel'

Met video Geletrui­dra­ger Jonas Vingegaard na val: ‘Het was een slechte dag, maar kan gebeuren’

De vijftiende etappe in de Tour de France was niet de rit van Jumbo-Visma. Primoz Roglic stapte al niet op, onderweg moest Steven Kruijswijk opgeven na een val en geletruidrager Jonas Vingegaard ging, samen met ploeggenoot Tiesj Benoot, ook tegen de grond. ,,Het was een slechte dag, maar dat kan gebeuren", aldus Vingegaard in het flashinterview.

17 juli