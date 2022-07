Podcast | Etappe 18 de Terugblik: ‘Ik ga mijn gevoel laten spreken’

Met video Vingegaard sloopt Pogacar op Hautacam en lijkt Tour de France te beslissen na etappezege

Jonas Vingegaard heeft een gigantische stap gezet richting de eindoverwinning van de Tour de France. De Deen was in de laatste bergetappe de sterkste en kwam solo bovenaan op de Hautacam. Vingegaard boekte bovendien een minuut extra tijdwinst op Pogacar en dus kan de Deen de gele trui in Parijs bijna niet meer ontgaan.

19:28