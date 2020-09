Podcast | Etappe 5: 'Eindelijk een ritje dat Van Aert mee mag sprinten’

Samenvatting Kristoff grijpt rit én geel in regenach­tig Nice, Bol knap derde

30 augustus De eerste etappe van de Tour de France is een prooi geworden voor Alexander Kristoff. De renner van UAE Team Emirates was in Nice de snelste in de massasprint na een regenachtige openingsrit. Het is meteen een dubbelslag: Kristoff is ook de eerste drager van de gele trui. Cees Bol (Team Sunweb) kwam dichtbij, maar eindigde als derde.