Podcast | Etappe 8 De Vooruitblik: ‘51% voor de vluchters, 49% voor de sprint’

Met video Peloton brengt eerbetoon aan slachtof­fers Kopenhagen bij start Touretappe

Voorafgaand aan de vierde etappe van de Tour de France werd een minuut lang geapplaudisseerd, als eerbetoon aan de slachtoffers van de schietpartij in Kopenhagen. Alle Deense wielrenners in de Tour stonden bij de start in Duinkerke op de voorste rij.

5 juli