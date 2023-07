Podcast In Het Wiel | Terugblik etappe 13: ‘We zien wel goed waar de achilleshiel van UAE zit’

Belgische Youtuber brengt Frans president Macron aan het lachen tijdens plotse ontmoeting in de Tour: ‘Gaat u klimmen?’

Frans president Emmanuel Macron was gisteren in de Tour de France. De 45-jarige politicus volgde de spectaculaire zesde rit vanuit de wagen van Tour-baas Christian Prudhomme én hij had ook een opvallend gesprekje met een bekende Belgische Youtuber.