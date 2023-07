Podcast In Het Wiel | Terugblik etappe 19: ‘Het leek vandaag wel een eendagsklassieker’

Met een verschrikkelijk hoog gemiddelde van meer dan 49 kilometer per uur over de hele etappe was het vanaf de eerste kilometer strijd. Strijd om mee te zitten in de grote vlucht, strijd om te overleven in de finale en uiteindelijk de strijd om de etappezege. De Sloveen Matej Mohoric was de sterkste (zo bleek uit de finishfoto) en pakte zo de derde zege voor Team Bahrain Victorious in deze Tour, na Pello Bilbao en Wout Poels.