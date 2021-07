Poels verliest bolletjestrui in laatste bergrit aan oppermachtige Pogacar

VideoWout Poels is in de laatste bergrit van de Tour de France de bolletjestrui kwijtgeraakt aan Tadej Pogacar. De geletruidrager was de beste in de achttiende etappe met finish op Luz Ardiden. Wilco Kelderman eindigde in de daguitslag als negende en steeg naar plek vijf in het algemeen klassement.

Pogacar nam in de slotmeters afstand van Jonas Vingegaard, Richard Carapaz en Enric Mas en reed voor de tweede dag op rij naar de ritzege in de gele trui. Door de zege is de 22-jarige Sloveen hard op weg op net als vorig jaar zowel het algemeen-, berg- als jongerenklassement te winnen.

Poels wist dat hij in de laatste etappe door de Pyreneeën punten moest vergaren om de klassementstoppers voor te blijven in het bergklassement. Op de Col du Tourmalet, de voorlaatste beklimming van buitencategorie, kwam hij na een mooie strijd als vierde boven, maar op de slotklim naar Luz Ardiden kon de Nederlander weinig doen tegen Pogacar en co.

Bekijk hier de slotkilometer:

Want op drie kilometer van de finish versnelde Pogacar in zijn gele trui. Hij kreeg enkel Vingegaard, Jumbo-Visma-ploeggenoot Sepp Kuss, Carapaz en Mas met zich mee. Kelderman voegde zich bij een groepje daarachter. Rigoberto Urán, voorafgaand aan de etappe de nummer 4 van het klassement, want als op de Tourmalet gelost uit de groep met favorieten en zakte weg uit de top-tien.

In de slotkilometer probeerde Mas de rest te verrassen vooraan, maar Pogacar was alert. De 22-jarige heerser van deze Tour de France ging erop en erover en boekte zijn derde ritzege, na een overwinning in de tijdrit én gisteren op de Col de Portet. Naast het nieuwe dagsucces en met het geel én wit in bezit, pakte Pogacar ook de leiding in het bergklassement ten koste van Poels.

Achter Pogacar kwam Vingegaard als tweede over de streep, vlak voor Carapaz. Kelderman werd negende en staat na achttien etappes op plek vijf in het klassement, op 8'50 van Pogacar. Morgen wacht nog een vlakke etappe, gevolgd door een tijdrit zaterdag. Zondag eindigt de Tour de France met de traditionele slotrit naar de Champs-Élysées in Parijs.

