Pogacar had graag de leiding willen pakken: ‘Maar Mathieu ziet er ook goed uit in het geel’

De Sloveen sprak van een hele goede dag voor hem. ,,Ik heb geen fouten gemaakt. De omstandigheden waren perfect voor me. In eerdere tijdritten had ik de fout gemaakt om te hard van start te gaan, hier kwam ik met het klimmetje in het begin meteen in het juiste ritme”, zei Pogacar.



Het doel was volgens de kopman van UAE Team Emirates om geen tijd te verliezen. ,,En nu heb ik tijd gewonnen. Ik ben daar superblij mee”, zei Pogacar, die 44 seconden won op zijn concurrent en landgenoot Primoz Roglic.