Pogacar verheugt zich al op herkansing in volgende Tour de France: ‘Ik zal hongerig terugkomen’

,,Ik zie een grote tegenstander in Jonas Vingegaard, die ik dit jaar niet kon verslaan. Ik kijk al naar de volgende Tour waarin ik me wil verbeteren.” Pogacar won de afgelopen twee edities van de Tour. Hij deed dat in 2020 door op de voorlaatste dag de gele leiderstrui over te nemen van zijn landgenoot Primoz Roglic. In de Tour van vorig jaar maakte hij zijn favorietenrol helemaal waar en werd Vingegaard op afstand tweede. In deze Tour waren de rollen vanaf de elfde etappe naar de Col du Granon omgedraaid.

In die rit heeft Pogacar fouten gemaakt, gaf hij toe. ,,Ik was uitgeput omdat ik achter iedereen aan wilde springen en daardoor werd het op de slotklim te zwaar. Daarnaast stuitten we ook op een heel sterke ploeg die praktisch foutloos was en hadden we pech met de Covid-19, voor en na de Tour’’, zei de 23-jarige Sloveen. ,,Ik heb veel geleerd in deze Tour. Ik en het team hebben fouten gemaakt. Dat is niet erg, want het betekent dat er ruimte is voor verbetering voor volgend jaar, zodat we het op al die details beter kunnen doen. Het geeft me motivatie, ik zal hongerig terugkomen in de volgende wedstrijden en in de volgende Tour de France.”