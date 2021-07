Pogacar wil gegevens graag delen: ‘Maar andere teams kunnen die tegen mij gebruiken’

Door Daan Hakkenberg



,,Gisteren kreeg ik er vragen over’’, refereerde Pogacar aan zijn persconferentie op de rustdag. Toen stelde hij op de dag van de laatste Alpenetappe drie keer gecontroleerd te zijn. ,,Ik ben bij de feiten gebleven. Ik weet niet wat ik nog meer moet doen om mijn onschuld te bewijzen. Ik domineer deze wedstrijd. Maar als je de tijden op de klimmen ziet, dan zie je ook waarom er zulke verschillen zijn. Na de valpartijen in de eerste twee dagen is het deelnemersveld niet van het niveau dat het zou moeten zijn. Ik ben niet gevallen dus dat was goed voor mij.’’



Op de vraag of hij zijn vermogenswaarden van deze Tour openbaar wil maken: ,,Ik zou graag mijn files openbaren. Maar het punt is dat iedereen het dan kan zien en andere teams het tegen je kunnen gebruiken in de wedstrijd. Dus het ligt wat ingewikkelder dan dat. Maar ik kan je vertellen dat ik goede wattages trap. En dat is waarom ik eerste sta.’’