Pogacar ziet Martin Tour tijd pakken in klassement en naderen tot vier minuten

De Fransman Guillaume Martin finishte als elfde in de rit en klom door de tijdwinst naar de tweede plaats op 4 minuten van het geel. ,,Iedereen in de top tien is gevaarlijk”, zei Pogacar over de concurrentie. ,,Als ik een slechte dag heb kunnen ze me allemaal inhalen. Zo is wielrennen, de ene dag ben je de sterkste en de volgende dag niet.”

De Sloveen zag in de negende etappe naar Tignes ineens de Australiër Ben O’Connor met een geslaagde aanval naar de tweede plaats rijden in het klassement. In de veertiende rit was het de kopman van de Franse ploeg Cofidis die meesprong in de ontsnapping en zo ruim vier minuten van zijn achterstand in het algemeen klassement terugpakte.



,,Ik nam een risico, maar dit is de Tour en daar moet je risico’s nemen”, zei Martin. ,,Ik zag een kans, maar het kostte heel veel energie. Ik moet wel zorgen dat ik herstel en zondag ook weer deze vorm heb. Vandaag loonde het, maar wie weet wat het morgen waard is.”