Prijzenpot van 2,3 miljoen euro in Tour de France: zo wordt het geld verdeeld

Alle ogen zijn gericht op Mathieu in de Tour de France: ‘Van der Poel gaat voor herrie zorgen’

Hij bewees de afgelopen dagen in topvorm te zijn en lijkt klaar voor een glansrol in de Tour de France: Mathieu van der Poel imponeerde in de Ronde van België en schept daarmee hoge verwachtingen bij wielerprominenten. ,,Hij is een ziener geworden.”