Renners maken zich op laatste dag van Tour op voor koninklijke sprint op Champs-Élysées

De 21e etappe begint om 16.30 uur in Chatou. Het enige klimmetje van de dag, de Côte de Grès ligt in het begin. Het bergklassement is al beslist en gaat net als vorig jaar ook naar Pogacar. Na 54 kilometer komen de renners voor het eerst over de finish op de Champs-Élysées, wat vaak het sein is om serieus te gaan koersen voor de prestigieuze ritwinst. Alleen de strijd om de groene puntentrui is nog niet beslist.