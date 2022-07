Rit 13 Tour de France | Welke sprinters kunnen de drie beklimmingen onderweg overleven?

De Alpen hebben een kentering in de Tour teweeggebracht. Het circus trekt nu het binnenland in, waar de beklimmingen minder imposant zijn en avonturiers de messen geslepen zullen hebben. Om 13.05 uur wordt er vertrokken en rond 17.25 uur is de finish. De vraag die over het parkoers uitgesmeerd ligt, is of de sprinters zich kunnen mengen in de strijd om dagsucces.



Vanuit Nederlands perspectief hangt er namelijk een interessant duel boven deze Ronde van Frankrijk. Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen konden allebei al één keer juichen en azen op meer. Ze hebben zich immers niet voor niets de afgelopen dagen over cols van buitencategorie gehesen. Dit is een van de zeldzame kansen op een massasprint, alleen niet een heel grote.



De rappe mannen moeten namelijk aardig wat klauterwerk overleven. Er liggen onderweg drie kuitenbijters. De laatste is er eentje van 6,6 kilometer aan 4,5 procent stijging. Vanaf de top is het nog ruim 44 kilometer tot de meet, wat voldoende lijkt om eventuele achterstanden goed te maken. Volledig vlak wordt het in de finale echter zelden, dus dat belooft een pittige strijd te worden!