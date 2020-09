Ritwinnaar Kragh Andersen spreekt van een ‘herinnering voor het leven’

,,Ik zat in een groep met de beste wielrenners ter wereld op dit heuvelachtige parcours en vroeg me af, hoe ga ik dat aanpakken", zei Kragh Andersen die zich in de slotfase van de negentiende etappe bevond in een kopgroep met onder anderen Peter Sagan, Greg van Avermaet en groene truidrager Sam Bennett. ,,Het moment kwam nadat Matteo Trentin had aangevallen. Dat ging heel hard. Ik hoopte dat ik een klein gat zou krijgen. Ze gingen naar elkaar kijken en dat was mijn geluk."



De Deen won eerder de veertiende etappe in Lyon. Zijn ploeggenoot Marc Hischi won de twaalfde etappe.