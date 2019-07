Ritwinnaar Teuns: Die laatste klim was zenuwslopend

,,Dit is ongelooflijk. Ik wist dat ik vandaag een kans had, sloop mee in de ontsnapping en ben er vol voor gegaan”, zei de dolgelukkige ritwinnaar bij Sporza.

Op de slotklim bleef Teuns uiteindelijk alleen met Giulio Ciccone over. De Italiaan, die uiteindelijk wel de gele trui aan zijn inspanning overhield, probeerde in de slotfase vooral van de Belg te profiteren.

,,De laatste klim was zenuwslopend. Ciccone was de hele tijd aan het pokeren. Gelukkig zag ik hem breken in de laatste meters. Toen wist ik dat ik niet meer in het zadel mocht gaan zitten.”