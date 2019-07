Ritwinnaar Yates voltooit trilogie: ‘Daar ben ik heel trots op’

,,Ik heb tot nu toe in de Tour vooral energie gespaard zodat ik fit zou zijn voor de Pyreneeën”, zei de ritwinnaar na afloop. ,,Dit was de eerste de beste kans die zich voordeed. Normaal help ik Adam (zijn broer, red.) in het peloton, maar vandaag mocht ik voor eigen succes gaan. Die kans heb ik met beide handen gegrepen.”



De renner van Mitchelton-Scott was in de sprint te sterk voor zijn twee medevluchters. Hij klopte de Spanjaard Pello Bilbao en Oostenrijker Gregor Mühlberger. Daardoor heeft Yates nu etappes achter zijn naam in alle drie de grote ronden. ,,Daar ben ik heel trots op. Ik hoop dat er nog meer volgen.”



Het was de tweede ritzege van Mitchelton-Scott in de Tour. Eerder won Daryl Impey na een lange ontsnapping al een rit. ,,We hebben een fantastische tour. Ik hoop dat zo doorgaat”, sloot Yates lachend af.