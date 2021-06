Roglic na trauma van vorig jaar: ‘Veel getraind op de tijdrit’

Wout van Aert aast op geel in Tour, ook al is hij geen kopman: ‘Ik begrijp dat er ‘issues’ kunnen zijn’

12:01 Wout van Aert wil een flitsende start maken in de Tour de France, die zaterdag in Bretagne begint. De Belgische toprenner wil zo snel mogelijk in het geel rijden, ook al is de kersverse Belgisch kampioen niet de kopman van Jumbo-Visma; dat is Primoz Roglic.