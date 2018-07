Sagan na dubbelslag: Cool om geel te hebben

,,Mooi voor mijn vader en mijn vrienden uit Slowakije, die hier vandaag zijn. En deze is ook voor mijn zoon, Marlon.''



Sagan dankte zoals altijd zijn ploeggenoten van Bora-hansgrohe. ,,De laatste 30 kilometer met name hebben ze keihard gewerkt. Ik ben blij dat ik het heb kunnen afmaken. Het was zwaar. Démare trok de sprint hard aan en Colbrelli kwam me nog bijna voorbij. Ik had echt geluk'', vertelde Sagan, die vorig jaar na een diskwalificatie al na vier dagen naar huis kon wegens een onreglementaire sprint. ,,Het is 'cool' om het geel te hebben, al is het misschien maar voor een dag.'' Maandag gaat de Tour de France verder met een ploegentijdrit.