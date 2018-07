Sagan ondanks pijn aan de start van achttiende etappe

Leider Smits gokt dat hij te vroeg is aangegaan

25 juli Lang leek Frank Smits niet van de troon te stoten in de ED Lezerstour. In de zeventiende etappe mocht hij voor de zesde keer de gele trui aantrekken, maar de Oirschottenaar denkt dat hij de leiderstrui niet tot aan Parijs zal dragen. Toch is zijn voorsprong op nummer twee Sander Pijnenburg nog altijd 65 punten.