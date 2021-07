Schitterend: Adrie van der Poel kijkt geëmotioneerd naar Tourbeelden Mathieu

Van der Poel schreef op de Mûr-de-Bretagne de tweede Touretappe op zijn naam en greep daarmee de gele trui in de Tour de France. Een prestatie die vader Adrie van der Poel ook al eens leverde. Mede dankzij een voortreffelijke tijdrit bleef Van der Poel liefst zes dagen in het geel alvorens hij deze in de achtste etappe moest afstaan aan Tadej Pogacar. Van der Poel richt zich nu op de Olympische Spelen, waar hij goud wil pakken op de mountainbike.



,,Super. Dit is ver boven verwachting geweest", sprak Adrie van der Poel na het bekijken van de beelden. ,,Het eerste weekend is superbelangrijk geweest met mogelijkheden en als het dan in de tweede etappe lukt en je koppelt er nog wat dagen aan vast... De ploeg kan terugkijken op een zeer geslaagd debuut in de Tour.”