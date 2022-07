Smaakmaker Wout van Aert wint ‘Superstrijdlust’ in Tour de France

Wout van Aert is verkozen tot meest strijdlustige renner van de Tour de France 2022. De Belg van Jumbo-Visma, ook al winnaar van het puntenklassement, was één van de absolute smaakmakers: hij won twee etappes, was veelvuldig mee in de aanval én was een cruciale factor in het veroveren en verdedigen van de gele trui van ploeggenoot. Jonas Vingegaard.