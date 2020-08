Speel mee met het grootste Tour Wielerspel van Nederland en maak kans op een racefiets van Krush

podcast / video Berg vol verhalen: geen Tour de France, toch finishen op de Mont Aigoual

2 juli In een coronaloze wereld zou vandaag voor het eerst in de 117-jarige historie een Tour de France-etappe finishen op de Mont Aigoual, mythisch decor van Tim Krabbé’s wielerroman De Renner. Journalisten Jerry Huinder en Kees Graafland maken een podcastserie over die bijzondere berg. En die reeks, op deze site, gaat in elk geval wel door.