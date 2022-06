Speel mee met ons Tour Wielerspel en maak kans op mooie prijzen

Fransman Bonnamour verkozen tot meest strijdlus­ti­ge renner

Franck Bonnamour is gekozen als meest strijdlustige renner van de Tour de France. De 26-jarige Fransman van B&B Hotels zat de afgelopen weken zes keer in de vroege vlucht. Op basis van de stemmen van het publiek won Bonnamour de verkiezing en hij is de opvolger van de Zwitser Marc Hirschi, die vorig jaar de Superstrijdlust won.

17 juli