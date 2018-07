Sprinters opnieuw aan zet in etappe acht

Tweede dagzege voor Tim Verswey­veld in ED Lezerstour

13 juli Dylan Groenewegen zorgde in de zevende etappe voor het eerste Nederlandse dagsucces in deze Tour de France. De sprinter van Lotto-Jumbo won in Chartres de langste rit van de Franse rittenkoers. Na 231 kilometer pakte de Amsterdammer zijn eerste zege in de Tour dit jaar. In de ED Lezerstour sloeg Eindhovenaar Tim Versweyveld alweer voor de tweede keer toe.