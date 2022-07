Steven Kruijswijk over spectaculaire start met aanval Tadej Pogacar: ‘Het was alle hens aan dek’

,,Het ging heel hard in het begin”, zei Steven Kruijswijk na de spectaculaire veertiende etappe van de Tour de France met gevoel voor understatement. Talloze renners kozen direct na de start de aanval en zelfs Tadej Pogacar, nummer twee in de stand achter Kruijswijks ploeggenoot Jonas Vingegaard mengde zich in de debatten.

,,Veel renners wilden mee vandaag", zei Kruijswijk bij de NOS. ,,Toen Pogacar ging, was ik nog niet van voren geraakt. Het was gewoon alle hens aan dek. We hadden het vrij snel weer onder controle en toen konden we een groep laten rijden.”

,,Wout van Aert probeerde in de kopgroep te komen en ik volgde hem", zei Pogacar zelf over zijn opmerkelijke actie. ,,Toen gingen er even later weer renners weg en probeerde ik mee te komen.”

Op de slotklim deed Pogacar nog een laatste poging om van geletruidrager Vingegaard af te komen. Dat lukte echter niet. ,,Het is bíjna onmogelijk om hem te lossen, maar niet helemaal. Bij de langere beklimmingen volgende week krijg ik opnieuw kansen.” De twee kwamen in dezelfde tijd over de streep en gaven elkaar direct na de finish een hand.

Bauke Mollema

,,Het was niet echt leuk nee”, zei Bauke Mollema, die uiteindelijk na een lange strijd deel uitmaakte van de kopgroep waar winnaar Michael Matthews uit kwam. ,,In ieder geval voor mij niet. Het duurde heel lang voor we wegreden en toen was voor mij het beste er wel weer af. Het werd een moeilijk verhaal en de benen waren niet goed genoeg meer.”

Bekijk de hele reactie van Mollema in de video hieronder:

