Steven Kruijswijk weet wat hem te doen staat in de Alpen

Vol zelfvertrouwen ging ik in 2013 de laatste Tourweek in. In de moordende rit naar de Ventoux had ik de beste benen uit mijn carrière en op de tweede rustdag van de ‘Tour van Bau en Lau’ stonden we respectievelijk tweede en vijfde. Ik had nog nooit zoveel journalisten bij elkaar gezien als op de persconferentie die dag. Binnen de ploeg waren alleen maar lachende gezichten, voor mijn gevoel kon ik de hele wereld aan.