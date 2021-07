Streep door Tourdroom Jumbo-Visma: ‘We zullen het plan moeten omgooien’

Fraaie ritzege Mohoric Van der Poel houdt geel na adembene­men­de dag in Tour de France, Roglic verliest minuten

18:21 Matej Mohoric heeft op schitterende wijze de zevende etappe van de Tour de France gewonnen. De Sloveen was de beste van een omvangrijke kopgroep in een spectaculaire heuvelrit. Mathieu van der Poel was mee in de aanval en behield de gele trui na een boeiende strijd met Wout van Aert.