Strijdlustige Mathieu van der Poel creëerde speelruimte in de Tour de France: ‘Was mijn enige kans’

Met videoMathieu van der Poel cijfert zich in deze 110de Tour de France vooral weg voor ploeggenoot Jasper Philipsen, maar vandaag kon de Nederlander eindelijk voor eigen kansen gaan. Ondanks dat hij nog niet helemaal 100 procent is na ziekte, kwam hij wel in de buurt van een etappezege. ,,Ik heb alles of niets gespeeld.”

,,Het was een redelijk gekkenhuis vanaf het begin", begint Van der Poel aan zijn verhaal bij de NOS. ,,Ik kwam uiteindelijk in de goede vlucht terecht en heb alles of niets gespeeld, maar het was nog niet goed genoeg om het af te ronden. Ik ben vooral blij dat het beter ging dan in de afgelopen dagen, al is het wel frustrerend om ziek te worden tijdens de Tour. Kan alleen maar hopen dat het beter gaat.”

Voor Van der Poel zijn er niet veel kansen meer. De komende drie dagen is het klimmen geblazen, daarna breekt er alweer een nieuwe week aan. ,,Dit was mijn enige kans om er nog iets van te maken, dat wilde ik proberen. Ik voelde me zeker geen 100 procent, maar wel beter dan in de voorbije dagen. Ik moest met een voorsprong aan de laatste klim beginnen en wist dat ik speelruimte moest creëren. Ik had een voorsprong, maar het was niet genoeg.”

Volledig scherm Mathieu van der Poel. © REUTERS

Of er nog kansen komen voor Van der Poel, die wel de prijs van de strijdlust in ontvangst mocht nemen? ,,Ik hoop de komende dagen goed door te komen en dan zullen we wel zien. Je moet er altijd in blijven geloven.”

De Tour in 21 vragen

• Waarom is de gele trui geel?

• Waarom is er een VAR in de Tour?

• Wat verdient een renner met een ritzege?

En nog 18 vragen over de Ronde van Frankrijk. Check ze hier!

Tour de France 2023

• Bekijk hier het rittenschema, de uitslagen en alle klassementen

• Bekijk hier al onze video's uit de Ronde van Frankrijk

Blijf met In Het Wiel-video's, nieuws, podcasts, reportages, alle uitslagen en klassementen én premiumverhalen van onze verslaggevers Daniël Dwarswaard, Daan Hakkenberg en Thijs Zonneveld volledig op de hoogte van de Tour de France 2023 op ons speciale Tour de France-dossier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo’s

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.