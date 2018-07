Sunweb-baas Spekenbrink: Mogen geel ambiëren

,,We waren goed in het sprintwerk en in de klassiekers, maar we zijn gegroeid naar een ploeg voor de grote rondes.'' Met voorgangers Argos en Giant had Spekenbrink al de nodige sprintzeges (Kittel) en successen in de klassiekers (Degenkolb) op zak.

De ommekeer kwam vorig jaar in de door Dumoulin gewonnen Giro. ,,Dat was de eerste keer dat we ons specifiek op een klassement in een grote ronde hadden gericht. Daarna volgde de Vuelta met Wilco Kelderman die vierde werd. De Tour was toen een wat vreemde eend met vier ritzeges, de bollentrui, de groene trui en ook nog een top-tiennotering'', keek Spekenbrink terug. ,,Nu lag de focus nog niet op de Tour, maar dit geeft wel moraal om een keer het geel echt na te streven.''