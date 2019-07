Sunweb besluit vanavond over doorrijden gevallen Bol

,,Cees lag bij een valpartij net na de rotonde. Hij had snijwonden en schaafwonden aan beide kanten”, zei de ploegleider. Dat was een bittere pil voor de renner die voor deze etappe was aangewezen als degene die voor de zege mocht sprinten. ,,Dit was een korte, relatief makkelijk etappe voor de snelle mannen, een ideale mogelijkheid voor hem.”

De ploeg neemt later dinsdag een besluit of Bol verder rijdt in de Tour, waarin deze week nog een loodzwaar drieluik in de Alpen op het programma staat. ,,We hebben met Cees niet de druk om naar Parijs te gaan. Hij is een debutant en we willen nog een goed naseizoen met Cees rijden. We springen voorzichtig met hem om. Vorig jaar reed hij nog koersen bij de beloften en amateurs.”