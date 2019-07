Sunweb over Dumoulinnieuws: ‘Niet Tourstart waar je op hoopt’

Er werd een Tourploeg gepresenteerd, maar eigenlijk ging het bij vanmiddag bij Sunweb om één ding: de overstap van de afwezige Tom Dumoulin naar Jumbo-Visma, waar vandaag in deze krant over geschreven werd.

Door Lisette van der Geest



De zon schijnt, de blauwe loper ligt uit en binnen, in de showroom vol fietsonderdelen waar de persconferentie van team Sunweb plaatsvindt, is heuglijk nieuws. ,,Het gaat zo goed met het team dat besloten is mijn contract te verlengen”, zegt Cees Bol. En hop, door naar Chad Haga en vervolgens naar Michael Matthews voor eenzelfde boodschap over contractverlening. Maar eigenlijk gaat het in Valkenburg om een grote afwezige. Om Tom Dumoulin en de grote dreiging van zijn vertrek naar Jumbo-Visma dat nog niet officieel bevestigd is.

Ploegbaas Iwan Spekenbrink doet even later, nadat het podiumgedeelte afgelopen is, een stapje naar achter terwijl een stuk of tien journalisten zich om hem heen opstellen. ,,Laat ik er één ding over zeggen: wij waren behoorlijk verrast. Gisteravond werden we gebeld, vanmorgen stond het verhaal in de krant en dat verraste ons natuurlijk enorm. Maar er is geen transferovereenkomst”, zegt Spekenbrink. En weer doet hij een stapje naar achter.

Maar contact met Dumoulin, reeds jaren de kopman van Sunweb, had Spekenbrink de afgelopen dag ook niet. ,,Zijn zaakwaarnemer heb ik inmiddels wel gesproken natuurlijk”, zegt hij. ,,En hij heeft zijn eigen verklaringen, maar het lijkt me niet handig dat ik de gesprekken die ik voer hier integraal doe. Het lijkt ons beter als we niet via de media met onze eigen mensen gaan spreken.”

Het huidige contract van Dumoulin loopt tot en met 2021. Om hier onderuit te komen is een overeenkomst noodzakelijk. ,,Er moet een akkoord zijn met een nieuwe ploeg en wij hebben met geen enkele ploeg gesproken”, aldus Spekenbrink.

Ook de rest van het team zegt verrast te zijn door het nieuws. Ploegleider Aike Visbeek dacht toen hij de krant las: ,,O jee, wat is dit? Niet het begin van de Tour de France die je hoopt. Ik leef in een tunnel naar de Tour toe, dan is dit wel een verrassing.” Een team zonder Dumoulin is voor hem lastig voor te stellen, al wil de ploegleider eigenlijk niet aan die gedachte. Beslist: ,,Is daar sprake van?” En dan: ,,Ik kan er niks over zeggen. Ik heb al die jaren met Tom in een ploeg gezeten. Het zou een vreemde situatie zijn. Áls hij gaat. Maar ik ga er gewoon vanuit dat hij volgend jaar bij ons rijdt.”



Woorden waar ploegmaat Michael Matthews zich bij aansluit: ,,Ik denk dat het gewoon geruchten zijn. De media zoeken iets om over te schrijven, vlak voor de Tour.”