Sunweb-ploegleider Reef geniet van geslaagd strijdplan: ‘Dit is zó mooi’

Het strijdplan werd geboren in een auto van Team Sunweb. ,,We hadden de vlucht van de dag gemist”, vertelde Reef. ,,Maar ploegen als Bora-hansgrohe en CCC lieten niemand ver weg rijden. Wij wisten dat we snel moesten gaan als iedereen weer bijeen was.”

,,Dit is zó mooi”, genoot Reef. ,,Niet alleen Hirschi was al tweemaal eerder heel dicht bij een etappezege. Hetzelfde geldt voor Cees Bol. We hebben bijna iedere etappe wel meegedaan. Hirschi bleef maar rijden. Er reden goede jongens achter hem, maar hij liep alleen maar verder uit. Hij is nog jong met zijn 22 jaar. Ik vind hem nu vooral een goede renner voor eendaagse wedstrijden. Hij is explosief op heuvels. Hirschi is nog zo jong, we gaan kijken hoe hij zich verder gaat ontwikkelen. Hij heeft de tijd.”